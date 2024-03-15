Глава МИД Германии Анналена Бербок во время неофициальных встреч пытается уговорить канцлера Олафа Шольца согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
Что известно о попытках Бербок уговорить Шольца о передаче Taurus Украине
Журналисты издания отмечают, что Бербок разрабатывает тайный план по передаче Украине Taurus без пересечения озвученных Шольцом "красных" линий.
Отмечается, что одной из ключевых проблем остается сохранение контроля за использованием этих ракет в случае передачи Украине, поскольку этот контроль невозможен без участия немецких военных.
При этом, по словам экспертов, крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью Бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.
В публикации подчеркивается, что для эффективного развертывания и использования Taurus в Украине немецкие военные должны участвовать в планировании боевых задач украинских военных, однако Шольц выступает против этого.
Что известно о реальных причинах отказа Шольца от передачи Taurus Украине
По информации издания t-online, настоящая причина отказа канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине Taurus была названа во время заседания парламентского комитета по обороне в понедельник, 11 марта.
Тогда генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что эффективное использование Taurus в Украине нуждается в большом количестве данных и специальных электронных систем для обработки данных, которые Германия имеет в ограниченном количестве.
По мнению участников заседания, передача Украине ракет Taurus создала бы угрозу подрыва обороноспособности Германии.
Еще один источник издания рассказал, что системы "долгое время невозможно будет заменить".
По информации t-online есть вариант передачи Украине урезанной версии Taurus без системы наведения. Тогда ракеты стали бы дополнением к Storm Shadow, уже имеющим ВСУ.
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