Бербок пытается уговорить Шольца о передаче Taurus Украине
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Политика
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Бербок пытается уговорить Шольца о передаче Taurus Украине

Анналена Бербок
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Глава МИД Германии Анналена Бербок во время неофициальных встреч пытается уговорить канцлера Олафа Шольца согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Что известно о попытках Бербок уговорить Шольца о передаче Taurus Украине

Журналисты издания отмечают, что Бербок разрабатывает тайный план по передаче Украине Taurus без пересечения озвученных Шольцом "красных" линий.

Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца, — говорится в материале издания.

Отмечается, что одной из ключевых проблем остается сохранение контроля за использованием этих ракет в случае передачи Украине, поскольку этот контроль невозможен без участия немецких военных.

При этом, по словам экспертов, крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью Бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.

Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров, — объясняют авторы материала.

В публикации подчеркивается, что для эффективного развертывания и использования Taurus в Украине немецкие военные должны участвовать в планировании боевых задач украинских военных, однако Шольц выступает против этого.

В качестве альтернативы Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте — вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу, — объясняют журналисты.

Что известно о реальных причинах отказа Шольца от передачи Taurus Украине

По информации издания t-online, настоящая причина отказа канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине Taurus была названа во время заседания парламентского комитета по обороне в понедельник, 11 марта.

Тогда генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что эффективное использование Taurus в Украине нуждается в большом количестве данных и специальных электронных систем для обработки данных, которые Германия имеет в ограниченном количестве.

По мнению участников заседания, передача Украине ракет Taurus создала бы угрозу подрыва обороноспособности Германии.

Еще один источник издания рассказал, что системы "долгое время невозможно будет заменить".

По информации t-online есть вариант передачи Украине урезанной версии Taurus без системы наведения. Тогда ракеты стали бы дополнением к Storm Shadow, уже имеющим ВСУ.

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