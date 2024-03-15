Бербок намагається вмовити Шольца щодо передачі Taurus Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Бербок намагається вмовити Шольца щодо передачі Taurus Україні

Анналена Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час неофіційних зустрічей намагається вмовити канцлера Олафа Шольца погодитись на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. 

Що відомо про спроби Бербок вмовити Шольца щодо передачі Taurus Україні

Журналісти видання зазначають, що Бербок розробляє таємний план з передачі Україні Taurus без перетину озвучених Шольцом “червоних” ліній.

Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца, — йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що однією з ключових проблем наразі залишається збереження контролю за використанням цих ракет у разі передачі Україні, оскільки це контроль неможливий без участі німецьких військових.

При цьому, за словами експертів, крилата ракета може бути розгорнута в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, оскільки це потребує ретельного планування.

Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів, — пояснюють автори матеріалу.

У публікації підкреслюється, що для ефективного розгортання та використання Taurus в Україні німецькі військові мають приймати участь у плануванні бойових завдань українських військових, однак Шольц виступає проти цього.

Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті — замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу, — пояснюють журналісти.

Що відомо про реальні причини відмови Шольца від передачі Taurus Україні

За інформацією видання t-online, справжню причину відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца передавати Україні Taurus було названо під час засідання парламентського комітету з питань оборони у понеділок, 11 березня.

Тоді генінспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що ефективне використання Taurus в Україні потребує великої кількості даних та спеціальних електронних систем для обробки цих даних, які Німеччина має у обмеженній кількості.

На думку учасників засідання, передача Україні ракет Taurus створила б загрозу підриву обороноздатності Німеччини.

Ще одне джерело видання розповіло, що системи "довгий час неможливо буде замінити".

За інформацією t-online, є варіант передачі Україні урізаної версії Taurus без системи наведення. Тоді ракети стали б доповненням до Storm Shadow, які вже мають ЗСУ.

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