Германия срочно предоставит ВСУ 10 тыс артснарядов из арсеналов Бундесвера

Германия передает Украине партию снарядов

Уже в ближайшие дни Германия передаст Украине 10 тыс артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.

Об этом в эксклюзивном интервью DW 27 марта сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг.

В Берлине, по его словам, решено производить поставки боеприпасов Украине в три этапа, и нынешняя поставка будет выполнена в рамках первого из них.

На втором этапе, в среднесрочной перспективе, Германия решила поддержать чешскую инициативу и взять на себя расходы по закупке 180 тыс снарядов, которые будут переданы Киеву во второй половине текущего года.

В долгосрочной перспективе, в дополнение к плану Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тыс снарядов примерно с четвертого квартала. С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока отказался отвечать.

В ответ на то, в чем больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".

Чему учат военнослужащих ВСУ в Германии

В интервью DW генерал Фройдинг рассказал также об обучении в Германии украинских военных.

В прошлом году обучение на немецких полигонах прошли 10 тыс военнослужащих ВСУ, в первые месяцы 2024 еще от трех до четырех тысяч. В этом году минобороны ФРГ готово предоставить такую возможность еще большему количеству военных из Украины. Поделиться

Проводится обучение по обращению с той боевой техникой, которую Германия поставляет Украине. Такое обучение включает как тактику применения тех или иных систем вооружений, так и их техническое обслуживание и ремонт. В то же время обучение в Германии проходят и украинские военнослужащие разных специальностей, таких как санитары или снайперы. Обучают в Германии также управлению войсками — от рот до бригад — и штабами. Кристиан Фройдинг Глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны ФРГ

При этом, подчеркнул Фройдинг, украинские военнослужащие являются "хорошими учениками". Так, весной 2022 года, когда они впервые прибыли в Германию осваивать самоходные гаубицы PzH 2000, немецкие инструкторы рассчитывали на обучение в течение нескольких месяцев, но на самом деле его срок оказался намного короче.

Новая помощь Украине от Германии. Что известно

С громким заявлением немецкий министр обороны выступил на заседании «Рамштайн».

По словам Бориса Писториуса, речь идет о 10 тыс артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера, 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.

Он также добавил, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что должно быть достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона.

По его мнению, это и есть неотложные вопросы.

Писториус также отметил, что не хочет, чтобы дискуссии по ракетам Taurus, каким-то образом навредили Украине.