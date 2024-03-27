Германия срочно предоставит ВСУ 10 тыс артснарядов из арсеналов Бундесвера

В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 тыс артиллерийских боеприпасов из стратегических запасов Бундесвера.
Германия передает Украине партию снарядов
Уже в ближайшие дни Германия передаст Украине 10 тыс артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.
Об этом в эксклюзивном интервью DW 27 марта сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг.
В Берлине, по его словам, решено производить поставки боеприпасов Украине в три этапа, и нынешняя поставка будет выполнена в рамках первого из них.
На втором этапе, в среднесрочной перспективе, Германия решила поддержать чешскую инициативу и взять на себя расходы по закупке 180 тыс снарядов, которые будут переданы Киеву во второй половине текущего года.
В долгосрочной перспективе, в дополнение к плану Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тыс снарядов примерно с четвертого квартала. С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока отказался отвечать.
В ответ на то, в чем больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем ПВО, а также бронированные боевые машины".
Чему учат военнослужащих ВСУ в Германии
В интервью DW генерал Фройдинг рассказал также об обучении в Германии украинских военных.
При этом, подчеркнул Фройдинг, украинские военнослужащие являются "хорошими учениками". Так, весной 2022 года, когда они впервые прибыли в Германию осваивать самоходные гаубицы PzH 2000, немецкие инструкторы рассчитывали на обучение в течение нескольких месяцев, но на самом деле его срок оказался намного короче.
Новая помощь Украине от Германии. Что известно
С громким заявлением немецкий министр обороны выступил на заседании «Рамштайн».
По словам Бориса Писториуса, речь идет о 10 тыс артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера, 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.
Он также добавил, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.
Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что должно быть достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона.
По его мнению, это и есть неотложные вопросы.
Писториус также отметил, что не хочет, чтобы дискуссии по ракетам Taurus, каким-то образом навредили Украине.
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