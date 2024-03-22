Франция и Германия договорились об открытии в Украине филиала одного из производителей танков
Категория
Мир
Дата публикации

Франция и Германия договорились об открытии в Украине филиала одного из производителей танков

танк
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Источник:  Reuters

Французско-германский производитель танков KNDS откроет свой филиал в Украине. Там будут производить запчасти и проводить обучение персонала.

KNDS получил разрешение на открытие филиала в Украине

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на встрече со своим германским коллегой Борисом Писториусом, передает Reuters.

Кроме того, стороны достигли прорыва в совместной разработке нового танка MGCS, который должен заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

Как отметил Себастьян Лекорню, промышленную нагрузку в проекте распределят равномерно. Официальный документ о начале первого этапа разработки новой техники будет подписан в Париже 26 апреля, отмечают в информагентстве.

KNDS получил разрешение на открытие филиала в Украине

О компании KNDS

KNDS – это объединение немецкой фирмы Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems. Обе занимают производство бронетехники.

Компании объединились в июле 2015г. Упомянутый танк MGCS также производит французско-германское предприятие совместно с концерном Rheinmetall. По данным Defence Express, такая техника должна встать на вооружение обеих стран до 2035 года.

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