Рекордные 17,5 млрд грн. Правительство Украины выделило средства на строительство оборонных сооружений
Категория
Экономика
Дата публикации

Рекордные 17,5 млрд грн. Правительство Украины выделило средства на строительство оборонных сооружений

Денис Шмыгаль
Оборонные сооружения
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17,5 млрд грн государственных средств будет направлено на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Кабмин выделил средства на строительство оборонных сооружений

Правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей, – говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям, – добавил Шмыгаль.

Усиление обороны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.

А уже в начале декабря правительство выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.

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