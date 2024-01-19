Рекордные 17,5 млрд грн. Правительство Украины выделило средства на строительство оборонных сооружений

17,5 млрд грн государственных средств будет направлено на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Кабмин выделил средства на строительство оборонных сооружений

Правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей, – говорится в заявлении. Поделиться

По его словам, речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям, – добавил Шмыгаль. Поделиться

Усиление обороны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.

А уже в начале декабря правительство выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.