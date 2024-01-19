Рекордные 17,5 млрд грн. Правительство Украины выделило средства на строительство оборонных сооружений

17,5 млрд грн государственных средств будет направлено на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.
Кабмин выделил средства на строительство оборонных сооружений
Правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.
Усиление обороны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.
Он обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло решение усилить оборону в Днепропетровской области.
А уже в начале декабря правительство выделило средства для укрепления обороны Запорожской области.
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