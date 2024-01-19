Рекордні 17,5 млрд грн. Уряд України виділив кошти на будівництво оборонних споруд

17,5 млрд грн державних коштів спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кабмін України виділив кошти на будівництво оборонних споруд

Уряд України 19 січня виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів, – йдеться в заяві. Поширити

За його словами, йдеться про 17,5 млрд грн, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кошти виділяємо профільним відомствам та обласним державним адміністраціям, – додав Шмигаль. Поширити

Посилення оборони в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Сумській, Чернігівській, Київській та Рівненській областей. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.

А вже на початку грудня уряд виділив кошти для зміцнення оборони Запорізької області.