Рекордні 17,5 млрд грн. Уряд України виділив кошти на будівництво оборонних споруд
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рекордні 17,5 млрд грн. Уряд України виділив кошти на будівництво оборонних споруд

Денис Шмигаль
Оборонні споруди
Read in English

17,5 млрд грн державних коштів спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кабмін України виділив кошти на будівництво оборонних споруд

Уряд України 19 січня виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів, – йдеться в заяві.

За його словами, йдеться про 17,5 млрд грн, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кошти виділяємо профільним відомствам та обласним державним адміністраціям, – додав Шмигаль.

Посилення оборони в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Сумській, Чернігівській, Київській та Рівненській областей. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.

А вже на початку грудня уряд виділив кошти для зміцнення оборони Запорізької області.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Вже 70. В Україні започатковано новий індустріальний парк — Шмигаль
Денис Шмигаль
"ВінІндастрі"
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Світовий банк виділяє Україні 1,34 млрд дол — Шмигаль
Денис Шмигаль
Світовий банк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шмигаль анонсував зустріч з Фіцо — що обговорять премʼєри
Денис Шмигаль
Шмигаль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм