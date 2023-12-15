Світовий банк виділяє Україні 1,34 млрд дол — Шмигаль

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. Ці кошти зокрема направлять на соцвиплати.

Україна отримає додаткові кошти від Світового банку

Україна отримає 1,34 млрд дол від Світового банку на пріоритетні видатки держбюджету.

Цей пакет фінансування виділяють у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)». Гроші підуть на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО тощо.

Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії, – підкреслив глава українського уряду. Поширити

МВФ переказав Україні третій транш на 900 млн доларів

Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

У Мінфін зазначають, що кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, підтримка від Фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану.

Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США.