Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства в частности будут направлены на соцвыплаты.
Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка
Украина получит 1,34 млрд долл. от Всемирного банка на приоритетные расходы госбюджета.
Этот пакет финансирования выделяется в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)». Деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и т.д.
Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – это средства Правительства Японии. Другое – гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
МВФ перевел Украине третий транш на 900 млн долларов
Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 млн. долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
В Минфин отмечают, что средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.
По словам Министра финансов Сергея Марченко, поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.
Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-