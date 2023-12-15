Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства в частности будут направлены на соцвыплаты.

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка

Украина получит 1,34 млрд долл. от Всемирного банка на приоритетные расходы госбюджета.

Этот пакет финансирования выделяется в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)». Деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и т.д.

Основная часть этого пакета финансирования – 1,086 млрд – это средства Правительства Японии. Другое – гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии, – подчеркнул глава украинского правительства. Поделиться

МВФ перевел Украине третий транш на 900 млн долларов

Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 млн. долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

В Минфин отмечают, что средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

По словам Министра финансов Сергея Марченко, поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения.

Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд. долларов США.