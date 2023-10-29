Вже 70. В Україні започатковано новий індустріальний парк — Шмигаль

Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк "ВінІндастрі" буде розташовано на Вінниччині.

На Вінничині з’явиться індустріальний парк

Уряд включив до реєстру індустріальний парк "ВінІндастрі" у Вінниці, який став 70-м в Україні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

Створено 70-й індустріальний парк в Україні. Парк "ВінІндастрі" буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки, – сказав премʼєр. Поширити

Зазначається, що ініціатором створення "ВінІндастрі" виступила Вінницька міська рада, а сам парк стане вже четвертим у місті. На його території площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості. Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

Загалом "ВінІндастрі" має забезпечити роботою близько 800 вінничан.

Кабмін включив до реєстру індустріальний парк "Нempy UА"

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Індустріальний парк розташований на Рівненщині і має площу 42,9 га. Резидентами парку є компанії, які спеціалізуються на виробництві продукції з промислових конопель, дослідженнях та розробках нових продуктів, а також на наданні спеціальних послуг.

Зазначається, що інфраструктура та технологічні можливості парку будуть забезпечувати весь ланцюжок від насіннєвого фонду до виробництва та продажу готових продуктів.

Загалом індустріальний парк "Нempy UА" дозволить виробляти понад 200 видів різних продуктів.