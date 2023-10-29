Уже 70. В Украине появится новый индустриальный парк — Шмыгаль

Создано 70-й индустриальный парк в Украине. Парк "ВинИндастри" будет расположен в Винницкой области.

В Винницкой области появится индустриальный парк

Правительство включило в реестр индустриальный парк "ВинИндастри" в Виннице, который стал 70-м в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook.

Создано 70-й индустриальный парк в Украине. Парк "ВинИндастри" будет расположен в Винницкой области, на площади более 13 тыс гектаров, и будет специализироваться на новейших технологиях переработки, – сказал премьер. Поделиться

Отмечается, что инициатором создания "ВинИндастри" выступил Винницкий городской совет, а сам парк станет уже четвертым в городе. На его территории площадью в 13,086 га будут работать предприятия перерабатывающей промышленности. Приоритетами для города является привлечение в парк компаний с новейшими технологиями переработки, предприятий, работающих в сфере переработки отходов, информации и электронных коммуникаций, научно-технической деятельности.

Всего "ВинИндастри" должно обеспечить работой около 800 винничан.

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Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Индустриальный парк расположен в Ровенской области и имеет площадь 42,9 га. Резидентами парка являются компании, специализирующиеся на производстве продукции из промышленной конопли, исследованиях и разработках новых продуктов, а также на предоставлении специальных услуг.

Отмечается, что инфраструктура и технологические возможности парка будут обеспечивать всю цепочку от семенного фонда до производства и продаж готовых продуктов.

В общей сложности индустриальный парк "Нempy UА" позволит производить более 200 видов различных продуктов.