Франція та Німеччина домовилися про відкриття в Україні філії одного з виробників танків

Французько-німецький виробник танків KNDS відкриє свою філію в Україні. Там виготовлятимуть запчастини та проводитимуть навчання персоналу.

KNDS отримав дозвіл на відкриття філії в Україні

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає Reuters.

Окрім того, сторони досягли «прориву» в спільній розробці нового танка MGCS, який має замінити німецькі Leopard 2 та французькі Leclerc.

Як зазначив Себастьян Лекорню, промислове навантаження у проєкті розподілять рівномірно. Офіційний документ про початок першого етапу розробки нової техніки підпишуть в Парижі 26 квітня, зазначають в інформагентстві.

KNDS отримав дозвіл на відкриття філії в Україні

Про компанію KNDS

KNDS — це об'єднання німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems. Обидві займають виробництвом бронетехніки.

Компанії об'єдналися в липні 2015 року. Згаданий танк MGCS також виробляє французько-німецьке підприємство спільно з концерном Rheinmetall. За даними Defence Express, така техніка має стати на озброєння обох країн до 2035 року.