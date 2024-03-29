Росія завдала ударів по теплових та гідроелектростанціях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ударів по теплових та гідроелектростанціях України

ракета РФ
Джерело:  Укренерго

Вночі 29 березня РФ розпочала нову масовану комбіновану атаку проти України й знову била по енергетичним об’єктам.

Атака РФ на Україну 29 березня. Що наразі відомо

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", в результаті ударів Росії були пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах країни.

Окрім того, наголошується, що наразі в Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Масована атака росіян розпочалася ще ввечері 28 березня, коли окупанти запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу.

Близько 04:00 29 березня стало відомо, що Росія розпочала пуски крилатих ракет.

Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт трьох літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. Вони є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Що важливо розуміти, повітряна тривога тривала цілу ніч.

За словами місцевих мешканців, під час масштабної ракетної атаки у Дніпрі, на Хмельниччині та Івано-Франківщині гриміли вибухи.

Що відомо про ситуацію у Дніпропетровській області

Згідно з останніми даними, над Дніпропетровщиною збито 10 безпілотників — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах.

Окрім того, вдалося знищити 4 ракети.

Наразі також відомо про пошкодження кількох енергетичних об'єктів — у Дніпровському,  Криворізькому та Кам'янському районах.

Поранений щонайменше один цивільний.

У Кам'янському, де ворог  потрощив дачний кооператив, п'ятеро поранених. Один з них — "важкий". Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 — пошкоджені. Понівечені автомобілі. Через атаку на Нікополь, яка сталася вчора надвечір, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди, — повідомляє Дніпропетровська ОВА.

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