Ночью 29 марта РФ начала новую массированную комбинированную атаку против Украины и снова била по энергетическим объектам.
Атака РФ в Украине 29 марта. Что известно
Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", в результате ударов России были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах страны.
Кроме того, указано, что в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — график почасовых отключений.
Массированная атака россиян началась еще вечером 28 марта, когда оккупанты запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу.
Около 04:00 29 марта стало известно, что Россия приступила к пускам крылатых ракет.
Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете трех самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Они являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Что важно понимать, воздушная тревога продолжалась всю ночь.
По словам местных жителей, во время масштабной ракетной атаки в Днепре, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области гремели взрывы.
Что известно о ситуации в Днепропетровской области
Согласно последним данным, над Днепропетровщиной сбиты 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах.
Кроме того, удалось уничтожить 4 ракеты.
Также известно о повреждении нескольких энергетических объектов — в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.
Ранен по меньшей мере один гражданский.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-