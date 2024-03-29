Россия нанесла удар по тепловым и гидроэлектростанциям Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удар по тепловым и гидроэлектростанциям Украины

ракета РФ
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Источник:  Укрэнерго

Ночью 29 марта РФ начала новую массированную комбинированную атаку против Украины и снова била по энергетическим объектам.

Атака РФ в Украине 29 марта. Что известно

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", в результате ударов России были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах страны.

Кроме того, указано, что в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — график почасовых отключений.

Массированная атака россиян началась еще вечером 28 марта, когда оккупанты запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу.

Около 04:00 29 марта стало известно, что Россия приступила к пускам крылатых ракет.

Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете трех самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. Они являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Что важно понимать, воздушная тревога продолжалась всю ночь.

По словам местных жителей, во время масштабной ракетной атаки в Днепре, Хмельнитчине и Ивано-Франковской области гремели взрывы.

Что известно о ситуации в Днепропетровской области

Согласно последним данным, над Днепропетровщиной сбиты 10 беспилотников — в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах.

Кроме того, удалось уничтожить 4 ракеты.

Также известно о повреждении нескольких энергетических объектов — в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

Ранен по меньшей мере один гражданский.

В Каменском, где враг разбил дачный кооператив, пятеро раненых. Один из них — "тяжелый". Разрушены 3 дачных дома, еще 4 — повреждены. Повреждены автомобили. Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера под вечер, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки, — сообщает Днепропетровская ОВА.

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