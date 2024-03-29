Сили оборони завдали 12 авіаударів та відбили понад 50 атак військ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони завдали 12 авіаударів та відбили понад 50 атак військ РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 61 бойове зіткнення.

Удари Сил оборони по окупантах

Генштаб повідомляє, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 1 пункту управління,

  • 1 зенітно-ракетному комплексу,

  • 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 артилерійському засобу ворога.

Ситуація на передовій

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

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