У ПС ЗСУ показали ефектне відбиття нічної атаки БпЛА — відео

Цієї ночі, 29 березня, українські військові на півдні країни знищили 5 ворожих дронів типу Shahed.
В Повітряних силах показали відбиття нічної атаки на півдні України
Атака на Україну у ніч на 29 березня
Цієї ночі терористи завдали Україні потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Ворог застосував різні типи ракет й ударних безпілотників. Загалом було випущено 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 БпЛА.
Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-