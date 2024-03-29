У ПС ЗСУ показали ефектне відбиття нічної атаки БпЛА — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ПС ЗСУ показали ефектне відбиття нічної атаки БпЛА — відео

Микола Олещук
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Цієї ночі, 29 березня, українські військові на півдні країни знищили 5 ворожих дронів типу Shahed.

В Повітряних силах показали відбиття нічної атаки на півдні України

Цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних сил знищили п’ять ворожих "Шахедів", — написав Олещук.

Атака на Україну у ніч на 29 березня

Цієї ночі терористи завдали Україні потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Ворог застосував різні типи ракет й ударних безпілотників. Загалом було випущено 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 БпЛА.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.

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