Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. На жаль, є вбитий та поранені, серед яких 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років. Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони, — зазначив Білошицький.