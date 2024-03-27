Злочинна армія РФ ввечері, 27 березня, атакувала селище Борова на Харківщині. Внаслідок підступної атаки російських окупантів загинув 12-річний хлопчик.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Боровій
За інформацією представників Обласної прокуратури Харківської області, російські військові злочинці атакували Борову у 21:20.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За словами глави СВА Олександра Тертишного у коментарі журналістам "Суспільне Харків", 12-річний хлопчик помер у лікарні внаслідок отриманих уламкових поранень.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харкову
Внаслідок скидання російськими військовими злочинцями авіабомби на житлові райони Харкова вдень, 27 березня, загинула одна людина та ще дев’ятнадцать постраждали.
Серед постраждалих — маленькі діти.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео перших хвилин після атаки злочинної армії РФ.
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