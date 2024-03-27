Армія РФ обстріляла Борову на Харківщині. Загинула дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Борову на Харківщині. Загинула дитина

Атака армії РФ по Боровій
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ ввечері, 27 березня, атакувала селище Борова на Харківщині. Внаслідок підступної атаки російських окупантів загинув 12-річний хлопчик. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Боровій

За інформацією представників Обласної прокуратури Харківської області, російські військові злочинці атакували Борову у 21:20.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється, — зазначили у відомстві.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За словами глави СВА Олександра Тертишного у коментарі журналістам "Суспільне Харків", 12-річний хлопчик помер у лікарні внаслідок отриманих уламкових поранень.

Хлопець з батьками саме підходив до свого будинку, коли прилетіло. Хлопчика поранило, його забрали до лікарні у тяжкому стані, але, на жаль, (поранило) смертельно. Це вулиця, на якій тільки житлова забудова, і ось по ній стріляли, — зазначив Тертишний.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харкову

Внаслідок скидання російськими військовими злочинцями авіабомби на житлові райони Харкова вдень, 27 березня, загинула одна людина та ще дев’ятнадцать постраждали.

Серед постраждалих — маленькі діти.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео перших хвилин після атаки злочинної армії РФ.

Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. На жаль, є вбитий та поранені, серед яких 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років. Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони, — зазначив Білошицький.

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