Вперше за 2 роки. Росія атакувала Харків авіабомбами великого калібру

Російська армія 27 березня вперше за два роки повномасштабної війни завдала удару по Харкову за допомогою керованих боєприпасів.
Росія вдарила по Харкову великими авіабомбами: що відомо
Російська авіація скинула на Харків авіабомби вперше з 2022 року.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов уточнив, що інформація попередня.
За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, по Харкову вдарили авіабомбами — вперше з 2022-го року.
Під ударом Шевченківський район, за перевіреною інформацією, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.
Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.
У Харкові поранено 16 містян російськими авіабомбами
У Харкові внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу зафіксоване влучання у житлові будинки у Шевченківському районі міста. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, є жертва та багато поранених, серед яких діти.
Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 16.58 стало відомо, що у Харкові вже 16 поранених.
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