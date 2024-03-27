Вперше за 2 роки. Росія атакувала Харків авіабомбами великого калібру

Російська армія 27 березня вперше за два роки повномасштабної війни завдала удару по Харкову за допомогою керованих боєприпасів.

Росія вдарила по Харкову великими авіабомбами: що відомо

Російська авіація скинула на Харків авіабомби вперше з 2022 року.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вперше по Харкову завдали удару саме керованим боєприпасом великого калібру. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Синєгубов уточнив, що інформація попередня.

За словами начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, по Харкову вдарили авіабомбами — вперше з 2022-го року.

Під ударом Шевченківський район, за перевіреною інформацією, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.

Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250. Є два прильоти — перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків. Сергій Болвінов Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області

Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.

У Харкові поранено 16 містян російськими авіабомбами

У Харкові внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу зафіксоване влучання у житлові будинки у Шевченківському районі міста. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, є жертва та багато поранених, серед яких діти.

Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 16.58 стало відомо, що у Харкові вже 16 поранених.