Впервые за 2 года. Россия атаковала Харьков авиабомбами большого калибра

Российская армия 27 марта впервые за два года полномасштабной войны нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.

Россия ударила по Харькову крупными авиабомбами: что известно

Российская авиация сбросила на Харьков авиабомбы впервые с 2022 года.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом большого калибра. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Синегубов уточнил, что информация предварительная.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022 года.

Под ударом Шевченковского района, по проверенной информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.

Это УМПБ Д-30 СН, сделанный на базе ФАБ-250. Есть два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов. Сергей Болвинов Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области

Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.

В Харькове ранены 16 горожан российскими авиабомбами

В Харькове в результате сегодняшних российских обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома в Шевченковском районе города. В результате вражеской атаки, по последним данным, есть жертва и многие раненые, среди которых дети.

Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В 16:58 стало известно, что в Харькове уже 16 раненых.