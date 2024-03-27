Впервые за 2 года. Россия атаковала Харьков авиабомбами большого калибра

Российская армия 27 марта впервые за два года полномасштабной войны нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.
Россия ударила по Харькову крупными авиабомбами: что известно
Российская авиация сбросила на Харьков авиабомбы впервые с 2022 года.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Синегубов уточнил, что информация предварительная.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022 года.
Под ударом Шевченковского района, по проверенной информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.
Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.
В Харькове ранены 16 горожан российскими авиабомбами
В Харькове в результате сегодняшних российских обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома в Шевченковском районе города. В результате вражеской атаки, по последним данным, есть жертва и многие раненые, среди которых дети.
Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В 16:58 стало известно, что в Харькове уже 16 раненых.
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