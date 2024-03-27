В Харькове увеличилось количество раненых в результате удара РФ

Россия нанесла очередной террористический удар по мирному населению Харькова 27 марта. На Шевченковский район города были сброшены авиабомбы. Есть погибший и более десятка раненых.

В Харькове ранены 16 горожан из-за российской авиабомбы

В Харькове в результате сегодняшних российских обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома в Шевченковском районе города. В результате вражеской атаки, по последним данным, есть жертва и много раненых, среди которых дети.

Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ОВА позже написали о по меньшей мере десять раненых.

Один человек погиб и по меньшей мере десять получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых - четыре ребенка. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Он добавил, что повреждены многоквартирные дома.

Число пострадавших может увеличиваться. Информация обновляется. Все происшествия устанавливаются. Специалисты работают на местах. Поделиться

Позже Синегубов сообщил о 12 пострадавших горожанах от террора армии РФ и одном погибшем.

В 16:58 стало известно, что в Харькове уже 16 раненых.

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РФ ударила по Харькову авиабомбами: что известно

Днем 27 марта в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела.

Войска РФ в последнее время ужесточили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой не раз находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью неприятеля стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.