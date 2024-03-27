В Харькове увеличилось количество раненых в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове увеличилось количество раненых в результате удара РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Россия нанесла очередной террористический удар по мирному населению Харькова 27 марта. На Шевченковский район города были сброшены авиабомбы. Есть погибший и более десятка раненых.

В Харькове ранены 16 горожан из-за российской авиабомбы

В Харькове в результате сегодняшних российских обстрелов зафиксировано попадание в жилые дома в Шевченковском районе города. В результате вражеской атаки, по последним данным, есть жертва и много раненых, среди которых дети.

Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В ОВА позже написали о по меньшей мере десять раненых.

Один человек погиб и по меньшей мере десять получили травмы разной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова. Среди раненых - четыре ребенка.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

Он добавил, что повреждены многоквартирные дома.

Число пострадавших может увеличиваться. Информация обновляется. Все происшествия устанавливаются. Специалисты работают на местах.

Позже Синегубов сообщил о 12 пострадавших горожанах от террора армии РФ и одном погибшем.

В 16:58 стало известно, что в Харькове уже 16 раненых.

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РФ ударила по Харькову авиабомбами: что известно

Днем 27 марта в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела.

Войска РФ в последнее время ужесточили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой не раз находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью неприятеля стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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