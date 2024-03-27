У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок удару РФ

Росія нанесла черговий терористичний удар по мирному населненню Харкова 27 березня. На Шевченківський район міста було скинуто авіабомби. Є загиблий та більше десятка поранених.

У Харкові поранено 16 містян через російську авіабомбу

У Харкові внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу зафіксоване влучання у житлові будинки у Шевченківському районі міста. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, є жертва та багато поранених, серед яких діти.

Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В ОВА пізніше написали про щонайменше десятьох поранених.

Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених — чотири дитини. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Він додав, що пошкоджені багатоквартирні будинки.

Кількість постраждалих може збільшуватися. Інформація оновлюється. Всі обставини встановлюються. Фахівці працюють на місцях. Поширити

Пізніше Синєгубов повідомив про 12 постраждалих містян від терору армії РФ і одного загиблого.

О 16.58 стало відомо, що у Харкові вже 16 поранених.

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РФ вдарила по Харкову авіабомбами: що відомо

Вдень 27 березня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через черговий російський обстріл.

Війська РФ останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів. Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

26 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.