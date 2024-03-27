Преступная армия РФ вечером, 27 марта, атаковала поселок Боровая в Харьковской области. В результате коварной атаки российских оккупантов погиб 12-летний мальчик.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Боровой
По информации представителей Областной прокуратуры Харьковской области, российские военные преступники атаковали Борову в 21:20.
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По словам главы СВА Александра Тертышного в комментарии журналистам "Общественное Харьков", 12-летний мальчик скончался в больнице в результате полученных обломочных ранений.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харькову
В результате сброса российскими военными преступниками авиабомбы на жилые районы Харькова днем, 27 марта, погиб один человек и еще девятнадцать пострадали.
Среди пострадавших — маленькие дети.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий обнародовал видео первых минут после атаки преступной армии РФ.
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