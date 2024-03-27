Харьков. ФАБ из УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Бросают на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждено не менее 14 жилых домов. К сожалению, убиты и ранены, среди которых 4 ребенка, возраст — от 3 месяцев до 9 лет. Мы на месте, как всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны, — отметил Белошицкий.