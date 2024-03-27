Армия РФ обстреляла Боровую в Харьковской области. Погиб ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Боровую в Харьковской области. Погиб ребенок

Атака армии РФ по Боровой
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ вечером, 27 марта, атаковала поселок Боровая в Харьковской области. В результате коварной атаки российских оккупантов погиб 12-летний мальчик.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Боровой

По информации представителей Областной прокуратуры Харьковской области, российские военные преступники атаковали Борову в 21:20.

В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается, отметили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По словам главы СВА Александра Тертышного в комментарии журналистам "Общественное Харьков", 12-летний мальчик скончался в больнице в результате полученных обломочных ранений.

Парень с родителями подходил к своему дому, когда прилетело. Мальчика ранило, его забрали в больницу в тяжелом состоянии, но, к сожалению, ранило смертельно. Это улица, на которой только жилая застройка, и вот по ней стреляли, — отметил Тертышный.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харькову

В результате сброса российскими военными преступниками авиабомбы на жилые районы Харькова днем, 27 марта, погиб один человек и еще девятнадцать пострадали.

Среди пострадавших — маленькие дети.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий обнародовал видео первых минут после атаки преступной армии РФ.

Харьков. ФАБ из УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Бросают на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждено не менее 14 жилых домов. К сожалению, убиты и ранены, среди которых 4 ребенка, возраст — от 3 месяцев до 9 лет. Мы на месте, как всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны, — отметил Белошицкий.

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