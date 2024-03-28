На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
Категорія
Україна
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На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
швидка

Російські військові атакували селище Моначинівка Харківської області. Внаслідок обстрілу померла 57-річна жінка, її чоловік травмований.

Росія обстріляла Харківщину

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок російського обстрілу села Моначинівка Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.

Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню.

За словами очільника Харківської ОВА, чоловік загиблої травмований. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

Росія завдала авіаудар по Харкову 27 березня

Російська Федерація під час обстрілу Харкова вдень 27 березня поцілила по житлових забудовах.

За даними, в результаті обстрілу загинув цивільний чоловік 59 років.

Також було госпіталізовано 13 людей. Серед четверо дітей: наймолодшому хлопчику всього лише 3 місяці, одній дівчині майже 2 роки, ще одній дівчинці 9, а найстарший з них — підліток 13 років. Діти з травмами середнього ступеня. Їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.

Також постраждали жінки від 21 до 92. Вони зазнали травм легкого та середнього ступеня. З них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.

Було госпіталізовано 55 та 60-річних чоловіків з середніми ушкодженнями.

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