На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина

Россия обстреляла Харьковщину

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате российских обстрелов села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница.

Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу.

По словам главы Харьковской ОВА, мужчина погибшей травмирован. Пока ему оказывают необходимую медпомощь.

Россия нанесла авиаудар по Харькову 27 марта

Российская Федерация при обстреле Харькова днем 27 марта попала по жилым застройкам.

По данным, в результате обстрела погиб гражданский мужчина 59 лет.

Также были госпитализированы 13 человек. Среди четверых детей: младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них — подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени. Им оказали помощь в больнице и уже выписали.

Также пострадали женщины от 21 до 92. Они получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации.