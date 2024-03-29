Силы обороны нанесли 12 авиаударов и отразили более 50 атак войск РФ

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 61 боевое столкновение.
Удары Сил обороны по оккупантам
Генштаб сообщает, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по:
1 пункта управления,
1 зенитно-ракетному комплексу,
10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 артиллерийскому средству врага.
Ситуация на передовой
На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра.
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