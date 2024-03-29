Сырский назвал основные причины ухода ВСУ из Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский назвал основные причины ухода ВСУ из Авдеевки

всу
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Источник:  Укринформ

Для ухода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в том числе более 47 тысяч военных.

Почему ВСУ отошли из Авдеевки

Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед, — рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии, и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.

Александр Сырский

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".

Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских окупантов, — привел цифры генерал.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки Донецкой области.

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