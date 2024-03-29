Сырский назвал основные причины ухода ВСУ из Авдеевки

Для ухода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в том числе более 47 тысяч военных.

Почему ВСУ отошли из Авдеевки

Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед, — рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поделиться

Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии, и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев. Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".

Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских окупантов, — привел цифры генерал. Поделиться

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки Донецкой области.