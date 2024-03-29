Сырский назвал основные причины ухода ВСУ из Авдеевки

Для ухода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в том числе более 47 тысяч военных.
Почему ВСУ отошли из Авдеевки
Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии, и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".
Выход ВСУ из Авдеевки
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.
18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки Донецкой области.
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