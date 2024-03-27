По информации заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, украинским военным удалось заставить российских окупантов несколько замедлить темпы наступления в районе Авдеевки Донецкой области.
Что происходит в районе Авдеевки
Военный подчеркнул, что российские оккупанты не пресекли попыток наступления.
По информации командира 3 ОШБр полковника Андрея Билецкого, в течение почти двух месяцев бойцы Третьей штурмовой уничтожили 2,5 тыс. российских оккупантов.
Что происходит в районе Лимана и Купянска.
По информации помощника начальника пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в комментарии журналистам “Общественное, сейчас оккупационная армия РФ сосредоточила в районах Купянска и Лимана около 100 тыс военных.
Шевцов подчеркнул, что оккупационная армия РФ несет бешеные потери, однако пытается проводить пополнение.
Он также добавил, что военные преступники из армии РФ ежедневно совершают по 700-800 обстрелов пограничных населенных пунктов и позиций ВСУ.
При этом россияне в течение нескольких месяцев соблюдают тактику "мясных штурмов" — идут от 10 до 20 человек.
При этом он отметил, что армия РФ увеличила количество обстрелов и использования БПЛА, а вот количество ДРГ значительно сократилось.