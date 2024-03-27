ВСУ сбили темп наступления армии РФ в районе Авдеевки — 3 ОШБр
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сбили темп наступления армии РФ в районе Авдеевки — 3 ОШБр

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, украинским военным удалось заставить российских окупантов несколько замедлить темпы наступления в районе Авдеевки Донецкой области.

Что происходит в районе Авдеевки

На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки, — отмечает Жорин.

Военный подчеркнул, что российские оккупанты не пресекли попыток наступления.

При этом, если мы уже давно привыкли, что им плевать на потери личного состава, то сейчас им уже и на потери техники все равно. Ежедневно уничтожается безумное количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет, — подчеркнул Жорин.

По информации командира 3 ОШБр полковника Андрея Билецкого, в течение почти двух месяцев бойцы Третьей штурмовой уничтожили 2,5 тыс. российских оккупантов.

Что происходит в районе Лимана и Купянска.

По информации помощника начальника пограничного отряда "Стальная граница" Ивана Шевцова в комментарии журналистам “Общественное, сейчас оккупационная армия РФ сосредоточила в районах Купянска и Лимана около 100 тыс военных.

Шевцов подчеркнул, что оккупационная армия РФ несет бешеные потери, однако пытается проводить пополнение.

Обстановка остается достаточно напряженной. Враг более активен на Лиманском направлении. За прошедшие сутки он совершил 13 штурмовых действий — все отражены. В Купянском направлении враг менее активен, в течение недели несколько раз он пытался неудачно продвинуться в направлении Синьковки. И в течение нескольких последних суток пытается штурмовать окрестности Ивановки безрезультатно, отметил Шевцов.

Он также добавил, что военные преступники из армии РФ ежедневно совершают по 700-800 обстрелов пограничных населенных пунктов и позиций ВСУ.

При этом россияне в течение нескольких месяцев соблюдают тактику "мясных штурмов" — идут от 10 до 20 человек.

По одному-два военнослужащих подтягиваются к линии столкновения, в 100-150 м накапливаются и пытаются штурмовать наши позиции. Технику у линии столкновения враг не использует сейчас, а держит поближе на тыловых подступах, чтобы наносить поражение по нашим позициям, поскольку понес очень большие потери и пытается экономить технику, — объясняет Шевцов.

При этом он отметил, что армия РФ увеличила количество обстрелов и использования БПЛА, а вот количество ДРГ значительно сократилось.

Враг не жалеет ни ракет, ни шахедов по приграничным населенным пунктам. Если раньше шахеды он использовал вглубь нашего государства, то сейчас враг не пренебрегает ими и по населенным пунктам, расположенным вблизи государственной границы, — подчеркнул военный.

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