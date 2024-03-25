3 ОШБр под Авдеевкой ликвидировала батальон армии РФ и поразила два танка

Украинские воины под Авдеевкой Донецкой области уничтожили батальон окупантов. Также им удалось поразить два танка и вражеские дроны.

Что известно об успехах 3 ОШБр под Авдеевкой

За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону, — говорится в заявлении. Поделиться

Отмечается, что 146 окупантов были уничтожены, а 287 ранены. Также воинам удалось уничтожить российские дроны SuperCam и Ланцет, поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ "Нона-С".

В Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой — уничтожить максимум.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.