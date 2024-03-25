3 ОШБр під Авдіївкою ліквідувала батальйон армії РФ і уразила два танки

Українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони.

Що відомо про успіхи 3 ОШБр під Авдіївкою

За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону, — йдеться в заяві. Поширити

Зазначається, що 146 окупантів було знищено, а 287 — поранено. Також воїнам вдалося знищити російські дрони "SuperCam" і "Ланцет", вразити два танки Т-80 і БМП-3, а ще пошкодити САУ "Нона-С".

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової — знищити максимум.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.