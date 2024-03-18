За інформацією військового експерта німецького видання Bild Юліана Рьопке, ЗСУ зміщують на захід лінію оборони в районі Авдіївки.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Аналітик зазначив, що наразі у населеному пункті Бердичі бойові дії продовжує вести 47-та механізована бригада ЗСУ.
При цьому Рьопке зазначив, що для українських військових складається критична ситуація в районах Орлівки та Тоненького.
За його словами, відповідно до інформації з деяких джерел, російські окупанти нібито вже захопили ці два населені пункти.
Він зазначив, що нова лінія оборони ЗСУ тепер проходить на захід до села Уманське.
За його словами, російські окупанти через кілька днів після захоплення Авдіївки просунулись на західному напрямку, однак потім зупинили наступ.
При цьому російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі та техніці.
У Білому домі б’ють на сполох через гострий брак боєприпасів в ЗСУ
За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, через гострий брак боєприпасів українські військові змушені відступати на Донеччині.
Він додав, що час має наразі вирішальне значення.
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