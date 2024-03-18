За інформацією військового експерта німецького видання Bild Юліана Рьопке, ЗСУ зміщують на захід лінію оборони в районі Авдіївки.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Аналітик зазначив, що наразі у населеному пункті Бердичі бойові дії продовжує вести 47-та механізована бригада ЗСУ.

При цьому Рьопке зазначив, що для українських військових складається критична ситуація в районах Орлівки та Тоненького.

За його словами, відповідно до інформації з деяких джерел, російські окупанти нібито вже захопили ці два населені пункти.

Він зазначив, що нова лінія оборони ЗСУ тепер проходить на захід до села Уманське.

Нова лінія оборони зміщується, йдучи вздовж річок і водойм. Це означає, що тут намагатимуться вибудувати оборону. Для України це все вкрай критично, оскільки в неї немає другої лінії оборони на захід. Тобто ЗСУ повинні тримати цю територію. Але і для РФ це також критично, — підкреслив аналітик. Поширити

За його словами, російські окупанти через кілька днів після захоплення Авдіївки просунулись на західному напрямку, однак потім зупинили наступ.

При цьому російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі та техніці.

У Білому домі б’ють на сполох через гострий брак боєприпасів в ЗСУ

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, через гострий брак боєприпасів українські військові змушені відступати на Донеччині.

У них закінчуються боєприпаси на Донбасі і вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Окупанти продовжують тиснути в західному напрямку. Їм потрібна підтримка і вона потрібна зараз, — наголосив Кірбі. Поширити

Він додав, що час має наразі вирішальне значення.