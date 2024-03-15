Третя штурмова бригада вдарила по командному складу РФ в районі Авдіївки — відео

Бійці третьої штурмової бригади ліквідували місце дислокації командного складу російського підрозділу на Авдіївському напрямку.
Відео удару по КСП окупантів в районі Авдіївки
У бригаді повідомляють про ліквідацію місця дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада.
Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку.
Українські бійці розповіли, що КСП батальйону однієї з бригад росіян виявили розвідники Батальйону безпілотних систем.
Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї «Martial Family» 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.
Ситуація на Авдіївському напрямку
14 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку.
Він розповів, що там противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад.
Сирський зазначив, що найбільш ефективним способом ведення оборони є в цих умовах є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника:
вогнем артилерії,
діями бронегруп,
застосуванням ударних безпілотних систем різних типів,
захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ,
знищення пунктів управління ворожими БПЛА ударами.
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