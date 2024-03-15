Третя штурмова бригада вдарила по командному складу РФ в районі Авдіївки — відео

Відео удару по КСП окупантів в районі Авдіївки

У бригаді повідомляють про ліквідацію місця дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада.

Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку.

Українські бійці розповіли, що КСП батальйону однієї з бригад росіян виявили розвідники Батальйону безпілотних систем.

Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї «Martial Family» 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.

Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою, — зазначили у бригаді. Поширити

Ситуація на Авдіївському напрямку

14 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку.

Він розповів, що там противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад.

Сирський зазначив, що найбільш ефективним способом ведення оборони є в цих умовах є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника: