Третя штурмова бригада вдарила по командному складу РФ в районі Авдіївки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Третя штурмова бригада вдарила по командному складу РФ в районі Авдіївки — відео

Третя штурмова бригада
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Бійці третьої штурмової бригади ліквідували місце дислокації командного складу російського підрозділу на Авдіївському напрямку.

Відео удару по КСП окупантів в районі Авдіївки

У бригаді повідомляють про ліквідацію місця дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада.

Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку.

Українські бійці розповіли, що КСП батальйону однієї з бригад росіян виявили розвідники Батальйону безпілотних систем.

Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї «Martial Family» 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.

Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою, — зазначили у бригаді.

Ситуація на Авдіївському напрямку

14 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку.

Він розповів, що там противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад.

Сирський зазначив, що найбільш ефективним способом ведення оборони є в цих умовах є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника:

  • вогнем артилерії,

  • діями бронегруп,

  • застосуванням ударних безпілотних систем різних типів,

  • захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ,

  • знищення пунктів управління ворожими БПЛА ударами.

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