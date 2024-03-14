Бійці 3 ОШБр розкрили невідомі подробиці битви за Авдіївку

Бійці порівняли бої за Бахмут та Авдіївку, розповіли про евакуацію та роботу БпЛА.
Які деталі про битву за Авдіївку розповіли військові
Бійці Третьої штурмової бригади розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку.
Бійці третьої ОШБр порівняли бої за Бахмут та Авдіївку. Так, штурмовик "Шустрий" заявив, що якщо на Бахмутському напрямку штурмували, зачищали, то в Авдіївці стояла трішки інша задача.
"Погон", другий номер медичного екіпажу заявив, що складною евакуація з Авдіївки була в плані того, що вона тривала постійно, не було часу відпочити.
Також бійці розповіли, яку роль в боях відіграють дрони та скільки їх втрачають.
Оператор-розвідник БпЛА "Емінем", у свою чергу зазначив що бувало так, що за одну операцію було втрачено понад 10 дронів.
Битва за Авдіївку
17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.
Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.