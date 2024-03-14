Бійці 3 ОШБр розкрили невідомі подробиці битви за Авдіївку

Які деталі про битву за Авдіївку розповіли військові

Бійці Третьої штурмової бригади розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку.

Багато відомих людей знаходяться в нашій бригаді, і легендарними нас робить мотивація, наші дії, наш шлях до перемоги, як ми цього бажаємо і як ми до цього йдемо. А щодо мотивації для людей, то їх не змотивують кошти, якщо для них не були мотивацією міста, стерті з лиця землі — Бахмут, Буча, Ірпінь, Харків, який обстрілюється. Якщо це для них не мотивація, то більше справа у вихованні. "Ерік Хитрий" командир підрозділу

Бійці третьої ОШБр порівняли бої за Бахмут та Авдіївку. Так, штурмовик "Шустрий" заявив, що якщо на Бахмутському напрямку штурмували, зачищали, то в Авдіївці стояла трішки інша задача.

Кожна задача відрізняється, сказати, що вони були однакові, не можна, — сказав "Шустрий". Поширити

"Погон", другий номер медичного екіпажу заявив, що складною евакуація з Авдіївки була в плані того, що вона тривала постійно, не було часу відпочити.

Завдяки тому, що рівень медицини бійців був доволі високий, вони на полі бою надавали дуже хорошу медичну допомогу. Так само, поки їх привозили сюди, були в стабільному стані. Мінус, що ти постійно їздиш, нормально не спиш, не було часу поїсти. Але це не так важливо, бо була робота, яку потрібно виконати, — розповів "Погон". Поширити

Також бійці розповіли, яку роль в боях відіграють дрони та скільки їх втрачають.

Штурмові групи не завжди бачать ворога, коли бої у приватному секторі. Багато будинків, погребів, в яких росіяни ховаються. Тим паче ночами вони ходять по одному, і з дрона їх легше побачити. Цікава робота тим, що ти безпосередньо спостерігаєш за полем бою, першим отримуєш актуальну інформацію, плюс це коригування артилерії на ворога, яке завдає їм великої шкоди, — пояснив оператор-розвідник БпЛА "Арчі". Поширити

Оператор-розвідник БпЛА "Емінем", у свою чергу зазначив що бувало так, що за одну операцію було втрачено понад 10 дронів.

Це за один день. Те, що це розхідний матеріал, я можу підтвердити, це 100%. Але краще втратити 10 дронів, ніж одне людське життя, — сказав "Емінем". Поширити

Битва за Авдіївку

17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Олександр Сирський головнокомандувач Збройних сил України

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.