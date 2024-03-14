Бойцы 3 ОШБр раскрыли неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Какие детали о битве за Авдеевку рассказали военные

Бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку.

Многие известные люди находятся в нашей бригаде, и легендарными нас делает мотивация, наши действия, наш путь к победе, как мы этого желаем и как мы к этому идем. А что касается мотивации для людей, то их не мотивируют средства, если для них не были мотивацией города, стертые с лица земли — Бахмут, Буча, Ирпень, обстреливаемый Харьков. Если это для них не мотивация, больше дело в воспитании. "Эрик Хитрый" командир подразделения

Бойцы третьей ОШБр сравнили бои за Бахмут и Авдеевку. Так, штурмовик "Шустрый" заявил, что если на Бахмутском направлении штурмовали, зачищали, то в Авдеевке стояла немного другая задача.

Каждая задача отличается, сказать, что они были одинаковыми, нельзя, — сказал "Шустрый". Поделиться

"Погон", второй номер медицинского экипажа заявил, что сложной эвакуацией из Авдеевки была в плане того, что она продолжалась постоянно, не было времени отдохнуть.

Благодаря тому, что уровень медицины бойцов был достаточно высоким, они на поле боя оказывали очень хорошую медицинскую помощь. Также, пока их привозили сюда, были в стабильном состоянии. Минус, что ты постоянно ездишь, нормально не спишь, некогда было поесть. Но это не так важно, потому что была работа, которую нужно проделать, — рассказал "Погон". Поделиться

Также бойцы рассказали, какую роль в боях играют дроны и сколько их теряют.

Штурмовые группы не всегда видят врага, когда бои в частном секторе. Много домов, погребов, в которых россияне прячутся. Тем более по ночам они ходят по одному, и из дрона их легче увидеть. Интересная работа тем, что ты непосредственно наблюдаешь за полем боя, первым получаешь актуальную информацию, плюс это корректировка артиллерии на врага, которая наносит им большой вред, — пояснил оператор-разведчик БПЛА "Арчи". Поделиться

Оператор-разведчик БпЛА "Эминем", в свою очередь, отметил, что бывало так, что за одну операцию было потеряно более 10 дронов.

Это в один день. То, что это расходящийся материал, я могу подтвердить, это 100%. Но лучше потерять 10 дронов, чем одна человеческая жизнь, — сказал "Эминем". Поделиться

Битва за Авдеевку

17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

Исходя из оперативной обстановки, сложившейся вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах. Александр Сырский главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.