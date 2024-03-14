Бойцы 3 ОШБр раскрыли неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Бойцы сравнили бои за Бахмут и Авдеевку, рассказали об эвакуации и работе БПЛА.
Какие детали о битве за Авдеевку рассказали военные
Бойцы Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку.
Бойцы третьей ОШБр сравнили бои за Бахмут и Авдеевку. Так, штурмовик "Шустрый" заявил, что если на Бахмутском направлении штурмовали, зачищали, то в Авдеевке стояла немного другая задача.
"Погон", второй номер медицинского экипажа заявил, что сложной эвакуацией из Авдеевки была в плане того, что она продолжалась постоянно, не было времени отдохнуть.
Также бойцы рассказали, какую роль в боях играют дроны и сколько их теряют.
Оператор-разведчик БпЛА "Эминем", в свою очередь, отметил, что бывало так, что за одну операцию было потеряно более 10 дронов.
Битва за Авдеевку
17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.
Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.