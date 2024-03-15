Третья штурмовая бригада ударила по командному составу РФ в районе Авдеевки — видео

Бойцы третьей штурмовой бригады ликвидировали место дислокации командного состава российского подразделения на Авдеевском направлении.
Видео удара по КСП оккупантов в районе Авдеевки
В бригаде сообщают о ликвидации места дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада.
Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику.
Украинские бойцы рассказали, что КСП батальона одной из бригад россиян обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем.
После подтверждения цели к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.
Ситуация на Авдеевском направлении
14 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Авдеевском направлении.
Он рассказал, что там противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.
Сырский отметил, что наиболее эффективным способом ведения обороны является в этих условиях уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника:
огнем артиллерии,
действиями бронегрупп,
применением ударных беспилотных систем разных типов,
защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЕБ,
уничтожение пунктов управления вражескими БПЛА ударами.
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