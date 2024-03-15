Третья штурмовая бригада ударила по командному составу РФ в районе Авдеевки — видео

Видео удара по КСП оккупантов в районе Авдеевки

В бригаде сообщают о ликвидации места дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада.

Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику.

Украинские бойцы рассказали, что КСП батальона одной из бригад россиян обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем.

После подтверждения цели к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.

Сегодня противник штурмует малыми пехотными группами и потеря батальонного командования — деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов. Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще более эффективно держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой, — отметили в бригаде. Поделиться

Ситуация на Авдеевском направлении

14 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Авдеевском направлении.

Он рассказал, что там противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.

Сырский отметил, что наиболее эффективным способом ведения обороны является в этих условиях уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника: