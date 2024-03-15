Третья штурмовая бригада ударила по командному составу РФ в районе Авдеевки — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Третья штурмовая бригада ударила по командному составу РФ в районе Авдеевки — видео

Третья штурмовая бригада
Читати українською
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Бойцы третьей штурмовой бригады ликвидировали место дислокации командного состава российского подразделения на Авдеевском направлении.

Видео удара по КСП оккупантов в районе Авдеевки

В бригаде сообщают о ликвидации места дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада.

Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику.

Украинские бойцы рассказали, что КСП батальона одной из бригад россиян обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем.

После подтверждения цели к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.

Сегодня противник штурмует малыми пехотными группами и потеря батальонного командования — деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов. Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще более эффективно держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой, — отметили в бригаде.

Ситуация на Авдеевском направлении

14 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Авдеевском направлении.

Он рассказал, что там противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.

Сырский отметил, что наиболее эффективным способом ведения обороны является в этих условиях уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника:

  • огнем артиллерии,

  • действиями бронегрупп,

  • применением ударных беспилотных систем разных типов,

  • защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЕБ,

  • уничтожение пунктов управления вражескими БПЛА ударами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы 3 ОШБр сделали важное заявление об обстановке на Авдеевском направлении
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы 3 ОШБр раскрыли неизвестные подробности битвы за Авдеевку
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ
Александр Сырский
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?