По информации военного эксперта немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ смещают на запад линию обороны в районе Авдеевки.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Аналитик отметил, что в настоящее время в населенном пункте Бердичи боевые действия продолжает вести 47-я механизированная бригада ВСУ.
При этом Репке отметил, что для украинских военных складывается критическая ситуация в районах Орловки и Тонечко.
По его словам, согласно информации из некоторых источников, российские оккупанты якобы уже захватили эти два населенных пункта.
Он отметил, что новая линия обороны ВСУ теперь проходит на запад в село Уманское.
По его словам, российские оккупанты через несколько дней после захвата Авдеевки продвинулись на западном направлении, однако затем остановили наступление.
При этом российская армия продолжает нести огромные потери в живой силе и технике.
В Белом доме бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ
По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, из-за острой нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены отступать на Донетчине.
Он добавил, что время имеет решающее значение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-