ВСУ смещают линию обороны к западу от Авдеевки — Bild
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ смещают линию обороны к западу от Авдеевки — Bild

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Bild

По информации военного эксперта немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ смещают на запад линию обороны в районе Авдеевки.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Аналитик отметил, что в настоящее время в населенном пункте Бердичи боевые действия продолжает вести 47-я механизированная бригада ВСУ.

При этом Репке отметил, что для украинских военных складывается критическая ситуация в районах Орловки и Тонечко.

По его словам, согласно информации из некоторых источников, российские оккупанты якобы уже захватили эти два населенных пункта.

Он отметил, что новая линия обороны ВСУ теперь проходит на запад в село Уманское.

Новая линия обороны смещается, идя вдоль рек и водоемов. Это значит, что здесь постараются выстроить оборону. Для Украины это все очень критично, поскольку у нее нет второй линии обороны на запад. То есть ВСУ должны держать эту территорию. Но и для РФ это тоже критично, — подчеркнул аналитик.

По его словам, российские оккупанты через несколько дней после захвата Авдеевки продвинулись на западном направлении, однако затем остановили наступление.

При этом российская армия продолжает нести огромные потери в живой силе и технике.

В Белом доме бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, из-за острой нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены отступать на Донетчине.

У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. оккупанты продолжают давить в западном направлении. Им нужна поддержка, и она нужна сейчас, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что время имеет решающее значение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 18 российских атак на Авдеевском направлении за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Третья штурмовая бригада ударила по командному составу РФ в районе Авдеевки — видео
Третья штурмовая бригада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?