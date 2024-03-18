По информации военного эксперта немецкого издания Bild Юлиана Репке, ВСУ смещают на запад линию обороны в районе Авдеевки.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Аналитик отметил, что в настоящее время в населенном пункте Бердичи боевые действия продолжает вести 47-я механизированная бригада ВСУ.

При этом Репке отметил, что для украинских военных складывается критическая ситуация в районах Орловки и Тонечко.

По его словам, согласно информации из некоторых источников, российские оккупанты якобы уже захватили эти два населенных пункта.

Он отметил, что новая линия обороны ВСУ теперь проходит на запад в село Уманское.

Новая линия обороны смещается, идя вдоль рек и водоемов. Это значит, что здесь постараются выстроить оборону. Для Украины это все очень критично, поскольку у нее нет второй линии обороны на запад. То есть ВСУ должны держать эту территорию. Но и для РФ это тоже критично, — подчеркнул аналитик. Поделиться

По его словам, российские оккупанты через несколько дней после захвата Авдеевки продвинулись на западном направлении, однако затем остановили наступление.

При этом российская армия продолжает нести огромные потери в живой силе и технике.

В Белом доме бьют тревогу из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, из-за острой нехватки боеприпасов украинские военные вынуждены отступать на Донетчине.

У них заканчиваются боеприпасы на Донбассе, и они сейчас отходят на вторую и третью линии обороны. оккупанты продолжают давить в западном направлении. Им нужна поддержка, и она нужна сейчас, — подчеркнул Кирби. Поделиться

Он добавил, что время имеет решающее значение.