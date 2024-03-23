За словами військового експерта, офіцер резерву ЗСУ Андрія Крамарова, окупаційна армія РФ вичерпала увесь свій наступальний потенціал в районах Бахмута та Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про завершення наступу російських окупантів в районах Бахмута та Авдіївки

Наступальний потенціал ворога, який він використовував із початку жовтня 2023 року до початку березня 2024 року, також вичерпується. Він вичерпався на ключових напрямках, наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ми почали будувати оборонні укріплення, — підкреслив аналітик. Поширити

При цьому він припустив, що інавгурації кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка має відбутись 7 травня, можливі спроби російських окупантів взяти під контроль певні сірі зони, однак без масштабних штурмів та спроб наступу, оскільки армії РФ необхідно поповнитись після важких втрат.

Росія не дарма намагається всіма правдами і неправдами влізти — по-іншому не скажеш — у той саміт миру щодо України. Саме тому вони дуже активно намагаються використати лобі з боку Китаю. Нібито представником Росії на цьому саміті має бути Китай, а для нас цю роль на себе хоче взяти Франція. До Франції найближчим часом має відвідати представник КНР. Як я розумію, основною темою переговорів буде організація мирного процесу в Україні, — зазначив Крамаров. Поширити

Окупанти скаржаться на використання Україною саморобних дронів

За інформацією аналітиків видання Defence Express, російські окупанти скаржаться на використання українськими військовими саморобних дронів, зібраних з підручних засобів.

Експерти зазначають, що чим непомітніший і дешевший такий безпілотник без втрати функціональності, тим краще.

ЗСУ використовують саморобні БпЛа проти армії РФ

Автори матеріалу зазначають, що мова йде про великі за розмірами дрони фанери, обшитої щільним поліетиленом.

Конструкція має паливний бак — п'ятилітрові баклажки, хвіст з водопровідної труби та апаратний відсік з фанерного ящика.

Головним завданням такого саморобного дрона є єдиноразове знищення ворожої техніки та живої сили.

Таким чином найдорожчі частини дрона — малогабаритний двигун внутрішнього згоряння і система управління.

З огляду на нинішні умови на фронті — чим дешевша конструкція дрона-камікадзе, тим краще.

Аналітики зазначили, що такий БПЛА — класичний баражуючий боєприпас із можливістю управління на термінальній ділянці.