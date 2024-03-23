За словами військового експерта, офіцер резерву ЗСУ Андрія Крамарова, окупаційна армія РФ вичерпала увесь свій наступальний потенціал в районах Бахмута та Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про завершення наступу російських окупантів в районах Бахмута та Авдіївки
При цьому він припустив, що інавгурації кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка має відбутись 7 травня, можливі спроби російських окупантів взяти під контроль певні сірі зони, однак без масштабних штурмів та спроб наступу, оскільки армії РФ необхідно поповнитись після важких втрат.
Окупанти скаржаться на використання Україною саморобних дронів
За інформацією аналітиків видання Defence Express, російські окупанти скаржаться на використання українськими військовими саморобних дронів, зібраних з підручних засобів.
Експерти зазначають, що чим непомітніший і дешевший такий безпілотник без втрати функціональності, тим краще.
Автори матеріалу зазначають, що мова йде про великі за розмірами дрони фанери, обшитої щільним поліетиленом.
Конструкція має паливний бак — п'ятилітрові баклажки, хвіст з водопровідної труби та апаратний відсік з фанерного ящика.
Головним завданням такого саморобного дрона є єдиноразове знищення ворожої техніки та живої сили.
Таким чином найдорожчі частини дрона — малогабаритний двигун внутрішнього згоряння і система управління.
З огляду на нинішні умови на фронті — чим дешевша конструкція дрона-камікадзе, тим краще.
Аналітики зазначили, що такий БПЛА — класичний баражуючий боєприпас із можливістю управління на термінальній ділянці.
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