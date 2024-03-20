Керівниця Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в районі Роботиного у Запорізькій області залишається дуже динамічною, однак це нормально.
Що Сили оборони півдня кажуть про ситуацію в районі Роботиного
Варто зазначити, що нещодавно аналітики проекту Deep State заявили про просування підрозділів окупаційної армії РФ територією села Вербове у напрямку Роботиного.
Вона зазначила, що нічого критичного у цьому не має і це нормальний розвиток подій.
Що відомо про дії російських окупантів в районі Роботиного
За її словами, в районі Роботиного російські окупанти активно вдаються до контрбатарейної боротьби із використанням артилерії та БпЛА.
Гуменюк додала, що загальна кількість ворожих сил на цьому напрямку не збільшилась, а частину контингенту було перекинуто на окуповані території Херсонської області.
Вона підкреслила, що через це російські військові злочинці змушені постійно проводити ротацію, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди.
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