Керівниця Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталія Гуменюк зазначила, що ситуація в районі Роботиного у Запорізькій області залишається дуже динамічною, однак це нормально.

Що Сили оборони півдня кажуть про ситуацію в районі Роботиного

Варто зазначити, що нещодавно аналітики проекту Deep State заявили про просування підрозділів окупаційної армії РФ територією села Вербове у напрямку Роботиного.

Тут треба пам’ятати, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, дійсно лінія зіткнення досить рухлива. І зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби — на декілька метрів, декілька десятків метрів, — пояснила Гуменюк. Поширити

Вона зазначила, що нічого критичного у цьому не має і це нормальний розвиток подій.

Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову таки "м’ясні" штурми. Знову основна форма тиску тут — це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції, — підкреслила речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Що відомо про дії російських окупантів в районі Роботиного

За її словами, в районі Роботиного російські окупанти активно вдаються до контрбатарейної боротьби із використанням артилерії та БпЛА.

Гуменюк додала, що загальна кількість ворожих сил на цьому напрямку не збільшилась, а частину контингенту було перекинуто на окуповані території Херсонської області.

Зокрема, в них є складна ситуація і в напрямку нашого лівобережного плацдарму, де їм важко збирати групи для проведення штурмових дій, — пояснила Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що через це російські військові злочинці змушені постійно проводити ротацію, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди.