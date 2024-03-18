ЗСУ розгорнули нову піхотну бригаду в Роботиному — Forbes

Ця бригада прийшла на допомогу виснаженим силам, які відбивали населений пункт, а тепер обороняють його.

Що відомо про нову бригаду в Роботиному

Як зазначає видання, лише нещодавно українські сили почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади — одного з найновіших бойових формувань України.

Про 141-у бригаду відомо дуже мало. Вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023 року розпочався український наступ. Бригада об’єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких, ймовірно, кілька сотень військовослужбовців.

Літо й осінь бригада, очевидно, провела на навчаннях. Перші докази того, що підрозділи цього формування розгорнулися на полі бою, з’явилися в , коли воїни опублікували відео удару по російській піхоті одним із безпілотників.

В Роботиному залишилися 65 механізована бригада та 82 бригада повітряно-штурмових військ. Обидві бригади перебувають у безперервному бойовому стані дев’ять місяців.

141-ша бригада, очевидно, прибула в Роботине без нових танків. Складається враження, що бригаді бракує допоміжних сил — артилеристів, інженерів і танкістів, — які роблять бригаду механізованою частиною.

Однак танки, бойові машини та артилерія насправді не є найнагальнішими потребами Києва. Потрібна піхота.

В основі всього лежить брак людей, — сказав один командир батальйону The Washington Post минулого місяця. Поширити

Цю потребу нова 141-ша бригада частково може задовольнити. Ця бригада є частиною угруповання з трьох нових піхотних бригад, які були сформовані влітку минулого року.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

За словами Сирського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.