ВСУ развернули новую пехотную бригаду в Роботино — Forbes

Эта бригада пришла на помощь истощенным силам, отражающим населенный пункт, а теперь обороняющим его.

Что известно о новой бригаде в Роботино

Как отмечает издание, недавно украинские силы начали получать определенное подкрепление в виде 141-й пехотной бригады — одного из новейших боевых формирований Украины.

О 141-й бригаде известно очень мало. Она была сформирована именно тогда, когда в начале июня 2023 началось украинское наступление. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, вероятно, несколько сот военнослужащих.

Лето и осень бригада, очевидно, провела на учениях. Первые доказательства того, что подразделения этого формирования развернулись на поле боя, появились в , когда воины опубликовали видео удар по русской пехоте одним из беспилотников.

В Роботино остались 65 механизированная бригада и 82 бригада воздушно-штурмовых войск. Обе бригады находятся в непрерывном боевом состоянии девять месяцев.

141-ая бригада, очевидно, прибыла в Роботино без новых танков. Создается впечатление, что бригаде не хватает вспомогательных сил — артиллеристов, инженеров и танкистов — делающих бригаду механизированной частью.

Однако танки, боевые машины и артиллерия на самом деле не являются самыми неотложными потребностями Киева. Нужна пехота.

В основе всего лежит нехватка людей, — сказал один командир батальона The Washington Post в прошлом месяце. Поделиться

Эту потребность новая 141 бригада частично может удовлетворить. Эта бригада является частью группировки из трех новых пехотных бригад, сформированных летом прошлого года.

Какая ситуация в Запорожском направлении

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону в Запорожском направлении.

По словам Сырского, оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербовое, но без особого успеха.