ВСУ развернули новую пехотную бригаду в Роботино — Forbes

Эта бригада пришла на помощь истощенным силам, отражающим населенный пункт, а теперь обороняющим его.
Что известно о новой бригаде в Роботино
Как отмечает издание, недавно украинские силы начали получать определенное подкрепление в виде 141-й пехотной бригады — одного из новейших боевых формирований Украины.
О 141-й бригаде известно очень мало. Она была сформирована именно тогда, когда в начале июня 2023 началось украинское наступление. Бригада объединяет шесть стрелковых батальонов, в каждом из которых, вероятно, несколько сот военнослужащих.
Лето и осень бригада, очевидно, провела на учениях. Первые доказательства того, что подразделения этого формирования развернулись на поле боя, появились в , когда воины опубликовали видео удар по русской пехоте одним из беспилотников.
В Роботино остались 65 механизированная бригада и 82 бригада воздушно-штурмовых войск. Обе бригады находятся в непрерывном боевом состоянии девять месяцев.
141-ая бригада, очевидно, прибыла в Роботино без новых танков. Создается впечатление, что бригаде не хватает вспомогательных сил — артиллеристов, инженеров и танкистов — делающих бригаду механизированной частью.
Однако танки, боевые машины и артиллерия на самом деле не являются самыми неотложными потребностями Киева. Нужна пехота.
Эту потребность новая 141 бригада частично может удовлетворить. Эта бригада является частью группировки из трех новых пехотных бригад, сформированных летом прошлого года.
Какая ситуация в Запорожском направлении
Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил бригады, которые держат оборону в Запорожском направлении.
По словам Сырского, оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем. Враг продолжает атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербовое, но без особого успеха.
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