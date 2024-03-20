Руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталья Гуменюк отметила, что ситуация в районе Роботиного в Запорожской области остается очень динамичной, однако это нормально.
Что Силы обороны юга говорят о ситуации в районе Роботиного
Стоит отметить, что недавно аналитики проекта Deep State заявили о продвижении подразделений оккупационной армии РФ по территории села Вербовое в направлении Роботиного.
Она отметила, что ничего критического в этом нет и это нормальное развитие событий.
Что известно о действиях российских окупантов в районе Роботиного
По ее словам, в районе Роботиного российские оккупанты активно прибегают к контрбатарейной борьбе с использованием артиллерии и БпЛА.
Гуменюк добавила, что общее количество вражеских сил на этом направлении не увеличилось, а часть контингента была переброшена на оккупированные территории Херсонской области.
Она подчеркнула, что из-за этого российские военные преступники вынуждены постоянно проводить ротацию, перемещая неосведомленные в ситуации подразделения на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды.
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