Имеет ли армия РФ успехи в районе Роботиного — ответ Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Имеет ли армия РФ успехи в районе Роботиного — ответ Гуменюк

Бронетехника ВСУ
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Источник:  Радио Свобода

Руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталья Гуменюк отметила, что ситуация в районе Роботиного в Запорожской области остается очень динамичной, однако это нормально.

Что Силы обороны юга говорят о ситуации в районе Роботиного

Стоит отметить, что недавно аналитики проекта Deep State заявили о продвижении подразделений оккупационной армии РФ по территории села Вербовое в направлении Роботиного.

Здесь нужно помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия столкновения достаточно подвижна. И смена позиций может происходить даже в течение суток — на несколько метров, несколько десятков метров, — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что ничего критического в этом нет и это нормальное развитие событий.

Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять-таки "мясные" штурмы. Снова основная форма давления здесь — это группы количеством в отделение, сосредоточенные по разным направлениям и направленные на наши позиции, — подчеркнула представитель ОВСУ "Одесса".

Что известно о действиях российских окупантов в районе Роботиного

По ее словам, в районе Роботиного российские оккупанты активно прибегают к контрбатарейной борьбе с использованием артиллерии и БпЛА.

Гуменюк добавила, что общее количество вражеских сил на этом направлении не увеличилось, а часть контингента была переброшена на оккупированные территории Херсонской области.

В частности, у них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма, где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий, — пояснила Гуменюк.

Она подчеркнула, что из-за этого российские военные преступники вынуждены постоянно проводить ротацию, перемещая неосведомленные в ситуации подразделения на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды.

Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отличие от нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы, — отметила спикер ОВСУ «Одесса».

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