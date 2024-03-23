Армия РФ исчерпала потенциал для наступления в районах Авдеевки и Бахмута
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ исчерпала потенциал для наступления в районах Авдеевки и Бахмута

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  OBOZ.UA

По словам военного эксперта, офицер резерва ВСУ Андрея Крамарова, оккупационная армия РФ исчерпала весь свой наступательный потенциал в районах Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Что известно о завершении наступления российских окупантов в районах Бахмута и Авдеевки.

Наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 года по начало марта 2024 года, также исчерпывается. Он иссяк на ключевых направлениях, например, на Авдеевском, на Бахмутском, и мы начали строить оборонительные укрепления, подчеркнул аналитик.

При этом он предположил, что предстоящей 7 мая инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина возможны попытки российских оккупантов взять под контроль определенные серые зоны, однако без масштабных штурмов и попыток наступления, поскольку армии РФ необходимо пополниться после тяжелых потерь.

Россия не зря пытается всеми правдами и неправдами влезть — по-другому не скажешь — в этот саммит мира по Украине. Именно поэтому они активно пытаются использовать лобби со стороны Китая. Вроде бы представителем России на этом саммите должен быть Китай, а для нас эту роль на себя хочет взять Франция. Во Францию в ближайшее время должен посетить представитель КНР. Как я понимаю, основной темой переговоров будет организация мирного процесса в Украине, отметил Крамаров.

оккупанты жалуются на использование Украиной самодельных дронов

По информации аналитиков издания Defence Express, российские кафиры жалуются на использование украинскими военными самодельных дронов, собранных из подручных средств.

Эксперты отмечают, что чем незаметнее и дешевле такой беспилотник без потери функциональности, тем лучше.

ВСУ используют самодельные дроны против российских окупантов
ВСУ используют самодельные БпЛа против армии РФ

Авторы материала отмечают, что речь идет о больших по размерам дронах фанеры, обшитой плотным полиэтиленом.

Конструкция имеет топливный бак – пятилитровые баклажки, хвост из водопроводной трубы и аппаратный отсек из фанерного ящика.

Главной задачей такого самодельного дрона есть единоразовое уничтожение вражеской техники и живой силы.

Таким образом, самые дорогие части дрона – малогабаритный двигатель внутреннего сгорания и система управления.

Учитывая нынешние условия на фронте, чем дешевле конструкция дрона-камикадзе, тем лучше.

Аналитики отметили, что такой БПЛА — классический боражирующий боеприпас с возможностью управления на терминальном участке.

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