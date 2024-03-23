Россия не зря пытается всеми правдами и неправдами влезть — по-другому не скажешь — в этот саммит мира по Украине. Именно поэтому они активно пытаются использовать лобби со стороны Китая. Вроде бы представителем России на этом саммите должен быть Китай, а для нас эту роль на себя хочет взять Франция. Во Францию в ближайшее время должен посетить представитель КНР. Как я понимаю, основной темой переговоров будет организация мирного процесса в Украине, отметил Крамаров.