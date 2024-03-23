По словам военного эксперта, офицер резерва ВСУ Андрея Крамарова, оккупационная армия РФ исчерпала весь свой наступательный потенциал в районах Бахмута и Авдеевки Донецкой области.
Что известно о завершении наступления российских окупантов в районах Бахмута и Авдеевки.
При этом он предположил, что предстоящей 7 мая инаугурации кремлевского диктатора Владимира Путина возможны попытки российских оккупантов взять под контроль определенные серые зоны, однако без масштабных штурмов и попыток наступления, поскольку армии РФ необходимо пополниться после тяжелых потерь.
оккупанты жалуются на использование Украиной самодельных дронов
По информации аналитиков издания Defence Express, российские кафиры жалуются на использование украинскими военными самодельных дронов, собранных из подручных средств.
Эксперты отмечают, что чем незаметнее и дешевле такой беспилотник без потери функциональности, тем лучше.
Авторы материала отмечают, что речь идет о больших по размерам дронах фанеры, обшитой плотным полиэтиленом.
Конструкция имеет топливный бак – пятилитровые баклажки, хвост из водопроводной трубы и аппаратный отсек из фанерного ящика.
Главной задачей такого самодельного дрона есть единоразовое уничтожение вражеской техники и живой силы.
Таким образом, самые дорогие части дрона – малогабаритный двигатель внутреннего сгорания и система управления.
Учитывая нынешние условия на фронте, чем дешевле конструкция дрона-камикадзе, тем лучше.
Аналитики отметили, что такой БПЛА — классический боражирующий боеприпас с возможностью управления на терминальном участке.
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