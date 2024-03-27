ЗСУ збили темп наступу армії РФ в районі Авдіївки — 3 ОШБр
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили темп наступу армії РФ в районі Авдіївки — 3 ОШБр

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, українським військовим вдалось змусити російських окупантів дещо сповільнити темпи наступу в районі Авдіївки на Донеччині. 

Що відбувається в районі Авдіївки

На даний момент на Авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Усім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки, — зазначає Жорін.

Військовий підкреслив, що російські окупанти не припинили спроб наступу.

При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм начхати на втрати особового складу — то зараз їм уже й на втрати техніки все одно. Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає, — наголосив Жорін.

За інформацією командира 3 ОШБр полковника Андрія Білецького, протягом майже двох місяців бійці Третьої штурмової знищили 2,5 тис російських окупантів.

Що відбувається в районі Лимана та Куп’янська

За інформацією помічника начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Івана Шевцова у коментарі журналістам "Суспільне", наразі окупаційна армія РФ зосередила в районах Куп’янська та Лимана близько 100 тис військових.

Шевцов підкреслив, що окупаційна армія РФ зазнає шалених втрат, однак намагається проводити поповнення.

Обстановка залишається досить напруженою. Ворог більш активний на Лиманському напрямку. За минулу добу він здійснив 13 штурмових дій — усі відбиті. На Куп'янському напрямку ворог менш активний, протягом тижня кілька разів він намагався невдало просунутися в напрямку Синьківки. І протягом кількох останніх діб намагається штурмувати околиці Іванівки — безрезультатно, — зазначив Шевцов.

Він також додав, що військові злочинці з армії РФ кожного дня здійснюють по 700-800 обстрілів прикордонних населених пунктів та позицій ЗСУ.

При цьому росіяни протягом кількох місяців дотримуються тактики "м'ясних штурмів" — ідуть від 10 до 20 осіб.

По одному-два військовослужбовці підтягуються до лінії зіткнення, за 100-150 м накопичуються і намагаються штурмувати наші позиції. Техніку біля лінії зіткнення ворог не використовує зараз, а тримає ближче на тилових підступах, щоб наносити ураження по наших позиціях, оскільки зазнав дуже великих втрат і намагається економити техніку, — пояснює Шевцов.

При цьому він зазначив, що армія РФ збільшила кількість обстрілів і використання БпЛА, а ось кількість ДРГ значно скоротилася.

Ворог не шкодує ні ракет, ні шахедів по прикордонних населених пунктах. Якщо раніше шахеди він використовував углиб нашої держави, то зараз ворог не нехтує ними і по населених пунктах, які розташовані поблизу державного кордону, — підкреслив військовий.

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