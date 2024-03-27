ЗСУ збили темп наступу армії РФ в районі Авдіївки — 3 ОШБр

За інформацією заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, українським військовим вдалось змусити російських окупантів дещо сповільнити темпи наступу в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відбувається в районі Авдіївки
Військовий підкреслив, що російські окупанти не припинили спроб наступу.
За інформацією командира 3 ОШБр полковника Андрія Білецького, протягом майже двох місяців бійці Третьої штурмової знищили 2,5 тис російських окупантів.
Що відбувається в районі Лимана та Куп’янська
За інформацією помічника начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Івана Шевцова у коментарі журналістам "Суспільне", наразі окупаційна армія РФ зосередила в районах Куп’янська та Лимана близько 100 тис військових.
Шевцов підкреслив, що окупаційна армія РФ зазнає шалених втрат, однак намагається проводити поповнення.
Він також додав, що військові злочинці з армії РФ кожного дня здійснюють по 700-800 обстрілів прикордонних населених пунктів та позицій ЗСУ.
При цьому росіяни протягом кількох місяців дотримуються тактики "м'ясних штурмів" — ідуть від 10 до 20 осіб.
При цьому він зазначив, що армія РФ збільшила кількість обстрілів і використання БпЛА, а ось кількість ДРГ значно скоротилася.