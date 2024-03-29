Сирський назвав основні причини відходу ЗСУ з Авдіївки

Для відходу українських сил із Авдіївки Донецької області було декілька причин. При цьому під час боїв за місто російські війська зазнали колосальних втрат, зокрема понад 47 тисяч військових.
Чому ЗСУ відійшли з Авдіївки
Також, за його словами, негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії і саме це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу.
Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, "і про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі".
Вихід ЗСУ з Авдіївки
В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.
Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.
18 лютого спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.
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