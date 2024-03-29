Сирський назвав основні причини відходу ЗСУ з Авдіївки

Для відходу українських сил із Авдіївки Донецької області було декілька причин. При цьому під час боїв за місто російські війська зазнали колосальних втрат, зокрема понад 47 тисяч військових.

Чому ЗСУ відійшли з Авдіївки

Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед, — розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Поширити

Також, за його словами, негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії і саме це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це — війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців. Олександр Сирський головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, "і про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі".

Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів, — навів цифри генерал. Поширити

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

18 лютого спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.