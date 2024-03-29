Сколько человек нужно мобилизовать в ВСУ — ответ Сырского

В Вооруженных силах Украины пересмотрели необходимость мобилизации после аудита определенных частей. Цифра будет существенно меньше 500 тысяч.
Сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ
По его словам, сейчас пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности.
Мобилизация 500 тысяч
Цифру в 500 тысяч впервые назвал президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 г. он сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.
После этого Кабинет Министров внес в Верховную Раду первый законопроект об усилении мобилизации. В настоящее время в парламенте рассматривается второй вариант законопроекта Кабмина о мобилизации.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в марте заявил, что потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент нет.
Больше по теме
- Категория
- ГИД ONLINE.UA
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-