Сколько человек нужно мобилизовать в ВСУ — ответ Сырского

В Вооруженных силах Украины пересмотрели необходимость мобилизации после аудита определенных частей. Цифра будет существенно меньше 500 тысяч.

Сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

После просмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

По его словам, сейчас пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности.

Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части, — сказал он. Поделиться

Мобилизация 500 тысяч

Цифру в 500 тысяч впервые назвал президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 г. он сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.

После этого Кабинет Министров внес в Верховную Раду первый законопроект об усилении мобилизации. В настоящее время в парламенте рассматривается второй вариант законопроекта Кабмина о мобилизации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в марте заявил, что потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент нет.