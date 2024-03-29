Сколько человек нужно мобилизовать в ВСУ — ответ Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько человек нужно мобилизовать в ВСУ — ответ Сырского

мобилизация
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Вооруженных силах Украины пересмотрели необходимость мобилизации после аудита определенных частей. Цифра будет существенно меньше 500 тысяч.

Сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

После просмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

Александр Сырский

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ

По его словам, сейчас пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности.

Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части, — сказал он.

Мобилизация 500 тысяч

Цифру в 500 тысяч впервые назвал президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 г. он сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.

После этого Кабинет Министров внес в Верховную Раду первый законопроект об усилении мобилизации. В настоящее время в парламенте рассматривается второй вариант законопроекта Кабмина о мобилизации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в марте заявил, что потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент нет.

Больше по теме

Категория
ГИД ONLINE.UA
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в Украине 2024. Объясняем понятными словами законопроект №10378
Мобилизация в Украине 2024
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация женщин. Юристка объяснила предложения нового законопроекта
Женщины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Общая мобилизация в Украине. В Раде отвергли законопроект правительства
Верховная Рада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?