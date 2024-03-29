Скільки людей потрібно мобілізувати у ЗСУ — відповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки людей потрібно мобілізувати у ЗСУ — відповідь Сирського

мобілізація
Джерело:  Укрінформ

У Збройних силах України переглянули потребу в мобілізації після аудиту певних частин. Цифра буде суттєво меншою за 500 тисяч.

Скільки людей потрібно мобілізувати у ЗСУ

Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

головнокомандувач ЗСУ

За його словами, наразі переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності.

Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин, — сказав він.

Мобілізація 500 тисяч

Цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450-500 тисяч українців.

Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.

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