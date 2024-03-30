Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 13 ракет, нанесли 56 авиаударов и совершили 57 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.