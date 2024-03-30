ВСУ атаковали С-300 и гусеничную технику российской армии под Мариуполем

Украинские военные могли ударить по скоплению техники врага у Мариуполя. Вероятно, ВСУ попали во вражеский ЗРК С-300 и гусеничную технику.

Под Мариуполем ВСУ атаковали технику РФ

Вчера ночью было очень жарко в этом треугольнике. Так вот, техники капитально стало меньше. Зрительно — четыре единицы гусеничной техники, плюс части С-300. И это только то, что удалось зафиксировать глазами. Петр Андрющенко Советника мэра Мариуполя

Как пояснил советник мэра, речь идет о "треугольнике" в Мариупольском районе между населенными пунктами Кальчик, Гранитное и Заря. Вечером 29 марта там раздавались взрывы.

По словам Андрющенко, украинские военные могли ударить в этот район потому, что там несколько тоннелей, которые российские военные используют для хранения техники, боеприпасов и средств ПВО.

Расположенные рядом с местом попадания населенные пункты перекрыты, россияне ищут тех, кто предоставил координаты.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка, говорится в сводке разведки. Поделиться