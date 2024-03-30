ЗСУ атакували С-300 та гусеничну техніку російської армії під Маріуполем

Українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.

Під Маріуполем ЗСУ атакували техніку РФ

Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально — чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очами”. Петро Андрющенко Радника мера Маріуполя

Як пояснив радник мера, йдеться про "трикутник" у Маріупольскому районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітне і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи.

За словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район тому, що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО.

Розташовані поруч із місцем влучання населені пункти наразі перекриті, росіяни шукають тих, хто надав координати.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні розвідки. Поширити