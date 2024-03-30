ВСУ нашли способ обхитрить армию РФ на фронте — The Telegraph

Как удалось узнать западным журналистам, Украина начала активно производить муляжи оружия из подручных материалов, чтобы дать России ложные цели на поле боя.

ВСУ делают все возможное, чтобы вымотать солдат РФ

Издание The Telegraph отмечает, что количество муляжей на поле боя существенно возросло, ведь бойцы ВСУ сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок оружия.

Изготовлением моделей ракетных установок и артиллерийских орудий из подручных материалов в натуральную величину активно занимаются украинские добровольцы.

Они рассчитывают на то, что российские захватчики будут тратить боеприпасы на уничтожение ложных целей, а не на обстрел позиций ВСУ.

Так, только одна из групп за последний год построила более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и развернутых на фронте двух гаубических артиллерийских орудий Д-20. На разработку первой имитационной ракетной установки ушло два месяца, а ее стоимость составила около 3000–4000 гривен. Но с тех пор производственный процесс был ускорен до нескольких дней, а цена снижена до 1000 гривен. Поделиться

Муляжи не спасут ВСУ, если Запад будет тормозить с оказанием помощи Украине

Сейчас украинские добровольцы также постараются создать более сложные муляжи.

К примеру, речь идет о ракетном комплексе "Патриот". На его создание может уйти примерно 10 000 долларов.

Кроме того, в Украине производят фальшивые системы "Старлинк", которые также активно пытаются уничтожить солдаты РФ.

Интересен тот факт, что фальшивые терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку.

Несмотря на это, Украина прекрасно отдает себе отчет, что муляжи не спасут ситуацию, если Запад не будет давать ВСУ достаточно оружия.