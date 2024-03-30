ЗСУ знайшли спосіб обхитрити армію РФ на фронті — The Telegraph

Як вдалося дізнатися західним журналістам, Україна почала активно виготовляти муляжі зброї з підручних матеріалів, щоб дати Росії хибні цілі на полі бою.

ЗСУ роблять все можливе, щоб вимотати солдатів РФ

Видання The Telegraph наголошує, що кількість муляжів на полі бою суттєво зросла, адже бійці ЗСУ стикаються з посиленням російських ударів і скороченням постачань зброї.

Виготовленням моделей ракетних установок і артилерійських знарядь із підручних матеріалів у натуральну величину активно займаються українські добровольці.

Вони розраховують на те, що російські загарбники будуть витрачати боєприпаси на знищення хибних цілей, а не на обстріл позицій ЗСУ.

Так, тільки одна з груп за останній рік побудувала понад 200 макетів протитанкових керованих ракетних установок "Стугна" і двох гаубичних артилерійських знарядь Д-20, що були розгорнуті на фронті. На розробку першої імітаційної ракетної установки пішло два місяці, а її вартість склала близько 3000-4000 гривень. Але відтоді виробничий процес було прискорено до кількох днів, а ціну знижено до 1000 гривень. Поширити

Муляжі не врятують ЗСУ, якщо Захід буде гальмувати надання допомоги Україні

Зараз українські добровольці також будуть намагатися створити складніші муляжі.

До прикладу, йдеться про ракетний комплекс "Патріот". На його створення може знадобитися приблизно 10 000 доларів.

Окрім того, в Україні виробляють фальшиві системи "Старлінк", які також активно намагаються знищити солдати РФ.

Цікавим є той факт, що фальшиві термінали розміщують поруч зі справжніми, щоб збити з пантелику російську розвідку.

Попри це, Україна чудово усвідомлює, що муляжі не врятують ситуацію, якщо Захід не буде давати ЗСУ достатньої зброї.