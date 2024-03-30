ЗСУ знайшли спосіб обхитрити армію РФ на фронті — The Telegraph

Як вдалося дізнатися західним журналістам, Україна почала активно виготовляти муляжі зброї з підручних матеріалів, щоб дати Росії хибні цілі на полі бою.
ЗСУ роблять все можливе, щоб вимотати солдатів РФ
Видання The Telegraph наголошує, що кількість муляжів на полі бою суттєво зросла, адже бійці ЗСУ стикаються з посиленням російських ударів і скороченням постачань зброї.
Виготовленням моделей ракетних установок і артилерійських знарядь із підручних матеріалів у натуральну величину активно займаються українські добровольці.
Вони розраховують на те, що російські загарбники будуть витрачати боєприпаси на знищення хибних цілей, а не на обстріл позицій ЗСУ.
Муляжі не врятують ЗСУ, якщо Захід буде гальмувати надання допомоги Україні
Зараз українські добровольці також будуть намагатися створити складніші муляжі.
До прикладу, йдеться про ракетний комплекс "Патріот". На його створення може знадобитися приблизно 10 000 доларів.
Окрім того, в Україні виробляють фальшиві системи "Старлінк", які також активно намагаються знищити солдати РФ.
Цікавим є той факт, що фальшиві термінали розміщують поруч зі справжніми, щоб збити з пантелику російську розвідку.
Попри це, Україна чудово усвідомлює, що муляжі не врятують ситуацію, якщо Захід не буде давати ЗСУ достатньої зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-