ВСУ отразили 14 атак армии РФ за сутки на левобережье Херсонщины

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 05.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 72 боевых столкновения.

Всего враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Свеса Сумской области и Круглое Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клещиевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Урожайное, Водяное, Угледар и Екатериновка Донецкой области.

На Ореховском направлении в течение суток враг при поддержке авиации предпринял 1 неудачную попытку атаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Авиационные удары фиксировались в районе Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 14 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Токаревка, Инженерное, Тягинка Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 пункту управления БпЛА и 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.